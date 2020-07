Sport dla młodych w centrum Wilna – czas na tenis plażowy

Koszykarze, siatkarze plażowi, miłośnicy sportów ekstremalnych, gimnastycy, tenisiści stołowi i inni aktywni mieszkańcy Wilna spędzają wolny czas na sportowo. Od przyszłego tygodnia młodzi zwolennicy aktywnego wypoczynku będą mogli także spróbować swoich sił w dyscyplinie tenisa plażowego.

„Celem naszej szkoły jest promowanie sportu, jakim jest tenis plażowy i stworzenie dużej społeczności pasjonatów tego sportu. Naszą misją jest szkolenie zawodowych tenisistów plażowych” – powiedziała Edita Jogėlienė, przedstawicielka szkoły tenisa plażowego.

Bezpłatny trening odbywać będzie się się od poniedziałku do czwartku począwszy od 20 lipca. Dzieci w wieku 6-11 lat będą mogły ćwiczyć swoje umiejętności w godz. od 15:00 do 16:30, a dzieci w wieku od 12 do 16 lat między godz. 16:30 a 18:00.

Rejestracja jest możliwa pod adresem e-mail papludimiotenisomokykla@gmail.com lub telefonicznie: 868511113. Wszystkim uczestnikom zostaną zapewnione rakiety tenisowe oraz piłki go gry.

„Nasz zespół jest gotowy do energicznej pracy oraz uczestnictwa we wszystkich projektach społecznych promujących zdrowy styl życia, sport i aktywny wypoczynek” – dodała E. Jogėlienė.

Tenis plażowy to sport z elementami tenisa, siatkówki plażowej i badmintona. To aktywny i ciekawy sport, popularny zarówno wśród amatorów, jak i profesjonalistów, odpowiedni dla każdej grupy wiekowej oraz idealny do rodzinnego wypoczynku.

Podstawowe zasady gry są podobne do tradycyjnego tenisa, ale technika i dynamika gry są nieco inne. Wynika to z mniejszego rozmiaru boiska i tego, że piłka nie może odbić się od ziemi. Rakieta używana w tenisie plażowym jest prostsza.

Bezpłatne lekcje tenisa plażowego organizowane są z inicjatywy instytucji publicznej „Zdrowe miasto” (VšĮ „Sveikas miestas”) oraz szkoły tenisa plażowego. Jak informuje pierwszy z organizatorów, na odnowionym boisku planowane są także inne bezpłatne lekcje dla dzieci.

„Cieszymy się, że zainteresowanie odnowionym boiskiem jest duże, a dzieci mogą uprawiać różne sporty. Wkrótce oferowane będą bezpłatne szkolenia z jazdy na deskorolce i koszykówki” – powiedziała Karolina Dilytė, kierownik ds. komunikacji „Zdrowego miasta”.