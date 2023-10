Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą uhonorowany

Jak pisze na Facebooku Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, w reprezentacyjnej siedzibie władz miasta, czyli w Ratuszu, mer Valdas Benkunsas wręczył dyplomy i odznaczenia „Za zasługi dla Samorządu Wilna”. Wyróżnienia otrzymali też prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort i członek Adam Błaszkiewicz.

Fot: Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

Tymczasem ruszyły jesienne akcje na rzecz zabytkowych nekropolii Wilna. Do końca października Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zbiera szklane znicze, które zostaną ustawione na zapomnianych grobach w Dniu Wszystkich Świętych. Są one przyjmowane w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Akcja zbierania zniczy potrwa do 29 października. Można je też przywieźć bezpośrednio z Polski 1 listopada na Rossę.

W ten weekend rozpocznie się też jesienne sprzątanie zabytkowych cmentarzy. W niedzielę 15 października w południe, na cmentarzu św. Piotra i Pawła w Wilnie, odbędzie się odsłonięcie pamiątkowej tablicy, poświęconej założycielce komitetu Halinie Jotkiałło. Godzinę później już na cmentarzu Na Rossie Dariusz Żybort opowie o odrestaurowanych na na nekropolii pomnikach nagrobnych.

Zapalenie zniczy na wileńskich cmentarzach Na Rossie oraz Bernardyńskim odbędzie się 1 listopada po południu. Ponadto w dniu Wszystkich Świętych oraz w dniu Zadusznym odbędzie się kwesta „Pomnikom Rossy”.

Cmentarze Na Rossie oraz Bernardyński są najstarszymi, wileńskimi nekropoliami. Spoczywają tam zasłużeni Polacy: powstańcy styczniowi, żołnierze polscy, pisarze czy profesorowie wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego. Na Rossie spoczywa również serce marszałka Józefa Piłsudskiego.