Spektakl „Zapiski Oficera Armii Czerwonej” w Warszawie

17 stycznia, w rocznicę rzekomego wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną, w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Polski Teatr STUDIO w Wilnie przedstawił monospektakl Edwarda Kiejzika „Zapiski oficera Armii Czerwonej“ według S. Piaseckiego, przedstawiający w formie dziennika historię sowieckiego oficera, który we wrześniu 1939 roku „wyzwolił“ Wilno i Lidę, a następnie pozostał tam w czasie okupacji niemieckiej. Jest to virulenta satyra na sowiecką propagandę, wojsko i NKWD, ukazująca mentalność Armii Czerwonej i bolszewików. To groteskowe, ale bardzo gorzkie spojrzenie na los ludzi w czasach sowieckiej i niemieckiej okupacji.