Spektakl „Zapiski oficera Armii Czerwonej” – jako kontrpropaganda na „obchody dnia sowieckiej armii”

„Zapiski oficera Armii Czerwonej” to dramatyczna, historycznie prawdziwa satyra na sowiecką propagandę, wojsko i NKWD, ukazująca mentalność Armii Czerwonej i bolszewików. To groteskowe, ale bardzo gorzkie spojrzenie na los ludzi w czasach sowieckiej i niemieckiej okupacji. W spektaklu precyzyjnie przedstawiono sposób myślenia i zachowania wykształconego sowieckiego żołnierza, jego fascynację ideologią i przywódcą Związku Radzieckiego. Wyśmiewana jest komunistyczna propaganda, jej pompastyczny styl, bezczelne kłamstwa i antyhumanistyczne podejście do realizacji teoretycznie szczytnych celów. Teza „Spsibo dziedu za pobiedu” – nie jest naszą, polską czy litewską, a tylko dalszym propagandowym otumanianiem naszej młodzieży przez „system” prosowiecki o wyimaginowanej „Pobiedie”.

Nasi dziadowie stali naprzeciw tym sowieckim mundurom, i 8 maja 1945 roku (9 maja wg. sowieckiego i rosyjskiego kalendarza i zwyczaju) nasi Dziadowie Pobiedy nie mieli.

23 lutego o godzinie 18.00 w Sali teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie

