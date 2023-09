Spektakl „Spowiedź” Jana Wilkowskiego w DKP

W okresie od dzisiaj do 1 października godz. 0:00 działa kod rabatowy MINUS2, który daje zniżkę 2 EUR na bilecie. Więc po zastosowaniu tego kodu rabatowego cena do zapłacenia jest 5 EUR. Po 1 paźdxiernika zniżka przestanie działać.

Spektakl ,,Spowiedź” podnosi egzystencjalnie pytanie co to znaczy być twórcą z jakimi zmaganiami musi się zmierzyć.Bohaterką spektaklu dokumentalnego ,,Spowiedź” jest artystka, która przed śmier­cią spowiada się wys­tru­ganemu przez siebie Chrys­tu­sowi. Spektakl genial­nie pokazuje człowieka i jego dzieło, które obró­ciło się prze­ciw swemu twórcy. Spektakl przedstawia sytuację w której może się znaleźć każdy z nas kto spotkał się z hejtem w mediach społecznościowych lub w życiu codziennym.

Aktorzy poprzez swoje napisane monologi na temat spowiedzi tworzą spektakl dokumentalny, bo właśnie oni przedstawiają problemy z jakimi zmagają się na co dzień i o jakie grzechy są posądzani a może to nie są całkiem grzechy. Nieudane lub niedokońc­zone fig­ury świę­tych z wrza­sk­iem doma­gają się kary piekła dla rzeźbiarki, aż Frasobliwy musi ich głośno przy­wołać do porządku. Ale Chrys­tus daje mu roz­grzesze­nie: On też jest niedostru­gany i wie, że samemu stwórcy świat nie do końca się udał.

Reżyseria: Bożena SOSNOWSKA, Tomasz MATUIZA

Kierownik artystyczny: Irena LITWINOWICZ

Kostiumy, muzyka, plakat, scenografia wykonane przez uczestników projektu ,,Akademia Teatralna” pod nadzorem Ewy Baliul, Ernesta Tylingi,

Daniela Samulewicza, Rafała Piesliaka i Justyny Moisejenko.

Obsada:

Rzeźbiarka – Maria Żukowska, Justyna Moisejenko

Frasobliwy – Patryk Babicz

Genowefa – Anna Borkowska

Matka Boska – Gabriela Zagarenko

Kukaśka – Urszula Damulewicz

Święci – Iwona Kisiel, Karolina Sinkiewicz, Adrian Sawrański, Oliwia Wonsowicz, Aleksandra Szot, Wiktoria Szot, Ewa Zakrzewska, Teresa Bożerodska.