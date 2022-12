Spektakl online okazji urodzin Piłsudskiego – „Marszałek: Żołnierz z Ducha”

Spektakl „Marszałek: Żołnierz z Ducha” jest dostępny na platformie YouTube oraz Facebook Polskiego Teatru Studio w Wilnie.

Premiera spektaklu „Marszałek: Żołnierz z ducha” odbyła się 16 marca 2018 r. W tym Dniu reżyser spektaklu oraz kierownik artystyczna Polskiego Teatru STUDIO w Wilnie Lila Kiejzik za działalność artystyczną została nagrodzona Medalem „Zasłużona Kulturze Gloria Artis” wręczony po premierze przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, który przybył z tej okazji na Prapremięrę spektaklu w Wilnie.

Józef Piłsudski – taki człowiek rodzi się raz na 100 lat! Jedni go podziwiają, inni zarzucają mu dyktaturę – cokolwiek by nie mówić, jedno jest pewne – nikt nie przechodzi obok niego obojętnie. Jaki był w oczach przyjaciół i najbliższych, jak postrzegali Ziuka ci, z którymi krystalizował wizję o

niepodległości – o tym opowiada sztuka Alwidy A. Bajor „Marszałek: Żołnierz z ducha”.

W najbliższych planach Polskiego Teatru Studio w Wilnie jest mikołajkowe spotkanie oraz spektakl „Król Maciuś I”. Wydarzenia zaplanowane są na 6 grudnia o 11.00 i 14.00 w Teatrze na Pohulace w Wilnie (obecnie Wileński Teatr Stary)

W dniach 17 grudnia w Rzeszowie i 23 grudnia w Wilnie z okazji kończącego się roku Romantyzmu Polskiego odbędą sie dwa spektakle wraz z widownią z Wilna i Rzeszowa oraz słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów oraz Radia Znad Wilii ostatnie akcenty w Roku Romantyzmu, a jest to spektakl „Samotność, cóż po ludziach” na podstawie Wielkiej Improwizacji i III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, który poza tradycyjnym graniem na żywo, zaprezentowany będzie w formie słuchowiska radiowego na obu antenach. Spektakl w Wilnie odbędzie się 23 grudnia w Reastauracji Kuchni Polskiej „SAKWA”

„Samotność, cóż po ludziach” – słowa te wypowiedział w Wielkiej Improwizacji główny bohater III części „Dziadów” Konrad. Bohater jest człowiekiem samotnym, wyalienowanym i niezrozumiałych przez innych. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jest poetą i siłą swoich

wrażeń przerasta innych współwięźniów. Konrad pragnie dokończyć sam wielkich rzeczy – chce przyczynić się do wyzwolenia ojczyzny. I tylko on, poeta, może tego dokonać i tylko on ma prawo domagać się tego od Boga. Godzi się, a wręcz nawet skazuje na osamotnienie, ponieważ chce osiągnąć cel, jaki przed sobą postawił.

Reżyseria: Lilija Kiejzik, Adaptacja: Alwida A. Bajor

Muzyka:Fryderyk Chopin,Franz Xaver Gruber,Balys Dvarionas,

Akompaniament:Jurgita Umaraitė

Zespół aktorski: Konrad – Witold Rudzianiec, Anioł Biały – Kinga Lewko, Anioł Czarny – Dominika Jakowicz, Ewa/Pani Rollisonowa – Alina Masztaler, Ksiądz – Edward Kiejzik.

Więźniowie – Bartosz Urbanowicz, Daniel Marcinkiewicz, Hubert Niewierowicz, Arnold Wołodko

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz wsparty przez spółkę ORLEN LIETUVA