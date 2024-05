Spektakl muzyczny „(Nie)Znana” na zakończenie Id Teatralnych 2024

Przed nami wiele wydarzeń, w tym dwa Międzynarodowe Festiwale 5. edycja TRANS/MISIJOS Balticum oraz 7 edycja Festiwalu Monodramu VII Międzynarodowy Festiwal Monospektaklu „MONOWschód”. Jesienią również czekają nas i Was, kochani Widzowie 3 premiery w tym Bajka dzieciom oraz wiele ciekawych spotkań i projektów edukacyjnych. Co by sie nie działo, Teatr musi grać.

Za wsparcie dziękujemy naszym Partnerom i sponsorom: Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje – Ambasada RP w Wilnie, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ORLEN Lietuva, Lenkijos institutas Vilniuje – Instytut Polski w Wilnie, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Polski Teatr STUDIO w Wilnie