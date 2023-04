Spektakl muzyczny dla dzieci „Żelazny Wilk”

To niezwykłe widowisko opowiada historię powstania Wilna w sposób przystępny i ciekawy dla najmłodszych widzów. Spektakl łączy w sobie elementy teatru i muzyki co sprawia, że staje się on wyjątkowym doświadczeniem artystycznym zarówno dla dzieci, jak i dorosłych!

Na scenie zobaczymy wybitnych aktorów i wokalistów, którzy zachęcą dzieci do interakcji i uczestnictwa w spektaklu. Scenografia, kostiumy i efekty specjalne będą przyjazne dla najmłodszych widzów, a muzyka napisana specjalnie do tego spektaklu z pewnością wprowadzi ich w klimatyczny nastrój!

Scenariusz i reżyseria: Wiola Malchar

Producent i pomysłodawca: Rafał Jackiewicz

Muzyka: Daniel Cebula-Orynicz

Premiera spektaklu 4 i 5 maja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Bilety dostępne na www.polskascena.lt

Projekt częściowo sfinansowany ze środków Samorządu Miasta Wilna.