Spektakl „Dziewczynki” rozpoczął Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej

Patronatem honorowym objęli festiwal marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski oraz minister kultury Litwy Mindaugas Kvietkauskas.

„Festiwal po raz dziewiąty już łączy naszą współczesną kulturę teatralną z wileńską tradycją teatru polskiego na Pohulance, z tradycją wileńskiego teatru miejskiego. Życie teatrów litewskich zawsze był wielokulturowe, międzywojenny teatr wileński był pełen życia tego miasta i jego więzi ze światem. Teatr to forum, to jedno z bijących serc miasta, gdzie spotykają się społeczności, które tworzą atmosferę swego miasta, jego życie. Będąc dziś tutaj mam wrażenie, że ten duch jest obecny do dzisiaj, gdy twórcy z różnych krajów spotykają się, aby w dalszym ciągu tworzyć życie teatralne” – powiedział zwracając się do zebranych minister Mindaugas Kvietkauskas.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Mindaugas Kvietkauskas

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego RP Wanda Zwinogrodzka przypomniała, że Teatr na Pohulance zapisał niejedną chlubną kartę w historii teatru polskiego.

„Ten festiwal jest wydarzeniem szczgólnym, ponieważ dedykowany jest artystom, którzy pielęgnują tradycję sztuki scenicznej poza granicami kraju, często w trudnych okolicznościach, bez mocnego oparcia instytucjonalnego czy infrastrukturalnego, ale z wielką determinacją” – zauważyła minister, dziękując twórcom za pełnienie ich misji.

„Dzięki tej misji zarówno panstwo, jak i państwa widzowie mogą uczestniczyć i współtworzyć w tej wspólnej przestrzeni, jaką jest polska kultura, która łączy nas pomimo granic, odległości i różnych miejsc, w których żyjemy” – dodała Wanda Zwinogrodzka.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Wanda Zwinogrodzka

„To jest zawsze bardzo wzruszające stać na deskach Teatru na Pohulance – ma się wrażenie, że wszystko, co tu robimy, ma historyczne znaczenie” – przyznała z kolei ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

„Dzisiaj jest rzeczywiście historyczne wydarzenie, kiedy minister kultury Litwy i wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego RP razem będą oglądać przedstawienie – to jeszcze jeden dowód na to, jak dobre i bliskie są nasze stosunki” – podkreśliła ambasador.

Na tych deskach występowały takie tuzy polskiego teatru, jak Juliusz Osterwa, Nina Andrycz, Hanka Ordonówna, czy Danuta Szaflarska” – powiedział Grzegorz Seroczyński, dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP, przyznając się widzom do tremy.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Grzegorz Seroczyński

„Bardzo się cieszę, że w Wilnie odbywają się polskie premiery, polskie przedstawienia, że pani Lila Kiejzik wraz z zespołem dba o kontynuację tradycji, realizując niejako testament fundatorów i budowniczych tego teatru, żeby na tej scenie zawsze brzmiało polskie słowo” – podkreślił Seroczyński.

Podczas ceremonii otwarcia zabrał głos także prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski.

„Teatr na Pohulance jest miejscem dialogu polsko-litewskiego, ale od pewnego czasu to jest również miejsce spotkań nas, Polakow. Rok temu oddaliśmy deski tej sceny Edwardowi Kiejzikowi, który w fantastycznej roli wcielił się i w Wieniawę, i w marszałka Piłsudskiego – ponad godzinę ganiał po tej scenie, oddając najbardziej ekwiblirystyczne momenty polskiej walki o niepodległość. Dziś, rok po tym wydarzeniu, sięgamy również po bardzo trudny tekst Ireneusza Iredyńskiego, i oddajemy scenę płci pięknej – kobietom, paniom, dziewczynkom, które będą musiały przejść przez te meandry manipulacji, dezinformacji, odkrywania na nowo propagandy, kłamstwa, różnych dobrych i złych emocji, całej emocjonalnej pożogi, którą polityka za sobą niesie. To bardzo odważna decyzja dyrektor Kiejzik, że sięgnęła akurat po ten tekst po tę sztukę, wierzę jednak, że podołacie i że ta scena to udźwignie” – mówił Falkowski.

Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz dyrektor Biura Polonijnego wręczyli specjalne odznaczenie – „polonijnego Oscara” – wileńskiej dziennikarce i pisarce Alwidzie Antoninie Bajor. Autorka wielu tekstów i scenariuszy została wyróżniona za stworzenie dwóch – „Marszałek: żołnierz z ducha” oraz „Ziuk”.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Alwida Bajor

Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonała dyrektor festiwalu Lila Kiejzik. Wcześniej przeczytała list senator Barbary Borys-Damięckiej, wieloletniej opiekunki i przyjaciółki festiwalu, która życzyła uczestnikom i widzom teatralnych spotkań wielu niezapomnianych przeżyć.

Premierowy spektakl „Dziewczynki” Ireneusza Iredyńskiego w reżyserii Lilii Kiejzik – przedstawia historię sześciu absolutnie różnych kobiet, połączonych jednym celem – władzą nad światem. W tym celu tworzą one feministyczny, nielegalny klub, którego przewodniczącą jest Justyna. Spokój wśród kobiet trwa niedługo, po nadejściu Bożeny klub przeżywa wstrząs…

Żądza władzy, okrucieństwo, żartobliwość, wewnętrzne tragedie kobiet – wszystko to twórcy chcieli pokazać w tragifarsie.

Podczas wszystkich dni festiwalu będzie można uczestniczyć w szerokiej ofercie wydarzeń towarzyszących, m.in nocy jazzu i bluesa, podczas której widzowie będą mogli usłyszeć, aż dwa koncerty. Pierwszym będzie duet jazzowy: Rafał Jackiewicz (saksofon) Maja Babyszka (pianino). W drugiej cześci wieczoru, odbędzie się koncert w wykonaniu grupy proYektone z Austrii. Wśród wydarzeń towarzyszących znajdą się jeszcze spotkania z poezją „noc poezji”, spacer śladami Wilna Teatralnego czy wernisaż wystawy grafiki słynnego litewskiego artysty Vilmasa Narečionisa. Artysta pokaże grafiki, powstałe podczas pracy nad spektaklem “Zagubieni we mgłach”, spektaklu w reżyserii Edwarda Kiejzika oraz Sławomira Gaudyna, który swoją premierę miał we wrześniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Trans/Misie na Słowacji, a który będzie można zobaczyć w Teatrze na Pohulance ostatniego dnia festiwalu. Wśród wydarzeń towarzyszących znajdą się również warsztaty teatralne z aktorką Magdaleną Bochan-Jachimek, która poprowadzi zajęcia dla grup ze szkół polskich na Litwie oraz warsztaty dla dzieci, które są integralną częścią spektaklu „Mała Oj-czy-zna“ Fundacji Pomysłodalnia. Więcej informacji na temat wydarzeń znajduje się w programie festiwalu.