Spektakl „Do kraju tego…”

Spektakl odbędzie 30 kwietnia 2023 r. o godz. 18:00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach. Wstęp wolny!

Często uznawany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych – po Adamie Mickiewiczu, Zygmuncie Krasińskim i Juliuszu Słowackim. Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za zbytnie uproszczenie, zaliczając jego twórczość raczej do klasycyzmu, szczególnie że sam Norwid nie uznawał pojęcia „wieszcz”.

Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych. Twórczość Norwida, trudna do zrozumienia dla jemu współczesnych, została zapomniana po jego śmierci. Został odkryty ponownie dopiero w okresie Młodej Polski.

„Do kraju tego…” to wyprawa w głąb poetyckiego świata Cypriana Kamila Norwida. Zaskakująca. Pełna przygód i nagłych zwrotów akcji. Niezwykła, tak jak niezwykłe było życie poety, nazywanego nie bez powodu czwartym wieszczem. Norwid to człowiek wielu talentów. Przy tym głęboko wierzący chrześcijanin, żarliwy patriota, przenikliwy obserwator i znawca ludzkiej natury. Bogactwo jego myśli i doświadczeń dzięki niebywałemu poetyckiemu talentowi jest do dziś źródłem głębokiej refleksji nad światem, życiem, sensem istnienia. W aktorskiej interpretacji poetyckie słowo Norwida ożywa, zaczyna brzmieć, zyskuje ciało, pulsuje tętnem żywej krwi. Co najważniejsze – dostajemy do ręki klucz do norwidowskiej „enigmy”. Pozorna zawiłość zostaje rozwikłana, otwiera się księga ludzkiego serca. Aktualność tego przekazu jest zaskakująca. Przeglądamy się w nim jak w lustrze. Całość wzbogacona jest niezwykłym brzmieniem wspaniałego instrumentu – liry korbowej, która ożywając w rękach Joachima Mencla bogactwem muzycznych barw, tworzy nie tylko tło dla recytacji Dariusza Kowalskiego, ale dźwiękiem wprowadza nas w głębię poetyckich refleksji, czasem niemal mistycznych przeżyć… .

„Do kraju tego” to spektakl, koncert, podróż w świat poetyckich tęsknot jednego z największych polskich poetów.

Scenariusz i reżyseria – Dariusz Kowalski.

Wykonawcy: Dariusz Kowalski – recytacje

Aktor Teatru Nowego w Łodzi i Teatru Klasyki Polskiej.

Joachim Mencel – lira korbowa.

Znany polski jazzman, pianista, kompozytor, wykładowc Krakowskiej Akademii Muzycznej.