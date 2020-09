Sondaż: Mieszkańcy i przedsiębiorcy z Wilna zadowoleni z ruchu pętlowego

„Rozwiązanie ruchu pętlowego zmusza do zmiany przyzwyczajeń wielu mieszkańców, którzy odwiedzają wileńskie Stare Miasto, dlatego rozumiemy, że projekt ten otrzymuje różne oceny. Jednak pierwsze wyniki pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze – badania wykazały, że tranzyt samochodowy na Starym Mieście uległ zmniejszeniu, a zmiany te popiera większość mieszkańców i przedsiębiorców” – powiedział wicemer Wilna Vytautas Mitalas.

Reprezentatywne badanie, w ramach którego przeprowadzono wywiady z 1003 mieszkańcami Wilna, wykazało, że 45% respondentów popiera ideę ruchu pętlowego na Starym Mieście, jedna czwarta respondentów (25%) nie popiera tego pomysłu, natomiast 30% mieszkańców Wilna nie ma zdania na ten temat.

Z jeszcze większym poparciem spotkało się wprowadzenie ruchu pętlowego w sektorze gastronomii – restauracjach, kawiarniach, barach. W badaniu wzięło udział 101 lokali gastronomicznych. 54,4 proc. ankietowanych firm twierdzi, że popiera ruch pętlowy, a spośród nich 6 proc. firm poinformowało, że doświadczyło częstszego ruchu pieszych i klientów na Starym Mieście. Tylko 8 na 100 badanych placówek gastronomicznych nie popiera systemu ruchu pętlowego. 14 proc. ankietowanych nie ma zdania, a dla reszty firm ten temat nie ma znaczenia, gdyż działają poza Starym Miastem.

„Słyszymy i doceniamy sugestie mieszkańców i przedsiębiorców, jak poprawić wprowadzony system ruchu. Tam, gdzie trzeba, zmieniamy znaki drogowe, planujemy dogodniejsze miejsca dla taksówek i przewoźników, a także dojazd dla autobusów turystycznych do hoteli na Starym Mieście – wierzę, że liczba zwolenników tego pomysłu wzrośnie jeszcze bardziej” – powiedział V. Mitalas.

Wprowadzenie ruchu pętlowego już w pierwszym miesiącu wpłynęło pozytywnie na zmniejszenie ruchu samochodowego na Starym Mieście. Dane z miejskiego monitoringu pokazują, jak stopniowo zmieniały się przyzwyczajenia ludności poruszającej się po mieście. Porównując ostatni tydzień czerwca i lipca 2020, średni spadek dobowego ruchu samochodowego na Starym Mieście wyniósł 6 proc. W dni powszednie szczyt poranny zmniejszył się o prawie 10 proc., a w szczycie wieczornym ruch zmniejszył się o 2,1 proc.

Dane pokazują, że Stare Miasto stało się przyjemniejsze dla ludzi w weekendy i wieczory – porównując ostatni tydzień czerwca i lipca, średni wzrost weekendowego ruchu na Starym Mieście wyniósł 16 proc. Świadczy to o tym, że w weekendy Stare Miasto przyciąga coraz więcej gości ze względu na imprezy, przestrzeń publiczną czy kawiarnie na świeżym powietrzu, a jego ulice nie służą do tranzytu, ale do odwiedzania właśnie w tej części miasta.

Ruch pętlowy został wprowadzony na wileńskiej Starówce na początku lipca br. w celu wyeliminowania ruchu tranzytowego, który stanowił aż 40 proc. całego ruchu samochodowego na Starym Mieście, w tym nawet 70 proc. w godzinach porannych. Wiele państw europejskich od lat wprowadza podobne zmiany w ruchu samochodowym w centrach swoich miast.