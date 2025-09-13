Soleczniki: udaremniono przemyt 116 tys. paczek papierosów

Jak poinformowała MKT, podczas kontroli ujawniono około 116 tys. paczek papierosów różnych marek – „Queen Menthol”, „NZ Gold”, „Minsk Superslims” – z białoruskimi banderolami.

Do zdarzenia doszło 5 września rano na drogowym przejściu granicznym w Solecznikach. Obywatel Rosji kierujący ciągnikiem DAF zadeklarował w dokumentach 15 ton papryki przewożonej tranzytem do obwodu królewieckiego. Prześwietlenie rentgenowskie naczepy wzbudziło jednak podejrzenia, że w półprzyczepie mogą być ukryte papierosy.

W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze dotyczące przemytu; nadzór prowadzi Prokuratura Okręgowa w Wilnie. Sąd Rejonowy w Wilnie zastosował wobec kierowcy tymczasowy areszt na dwa miesiące.

MKT przypomina, że w sierpniu ujawniono dwie duże partie nielegalnych wyrobów tytoniowych w podobnych ładunkach tranzytowych – wśród ogórków oraz konserw rybnych.