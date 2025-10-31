Znad Wilii

Soleczniki i Turgiele: zmiany w organizacji ruchu 1 listopada przy cmentarzach

W związku ze wzmożonym ruchem w Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada w pobliżu cmentarzy w Solecznikach i Turgielach zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany w organizacji ruchu – informuje Samorząd Rejonu Solecznickiego. Celem jest uporządkowanie strumienia pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa odwiedzających nekropolie.

fot. salcininkai.lt

Soleczniki – ruch jednokierunkowy i objazdy

  • W okolicach cmentarza obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy.
  • Objazd zostanie wytyczony:
    • od ul. Nepriklausomybės do ul. Pušų – przez ul. Bažnyčios,
    • od ul. Bažnyčios do ul. Spalio 25-osios.
  • fot. salcininkai.lt

Turgiele – wjazd i wyjazd różnymi ulicami

  • Wjazd na teren przy cmentarzu: z ul. Akmenynės w ul. Juzefo Obremskio.
  • Wyjazd: ul. Tylioji, dalej przez ul. Juzefo Obremskio; do numeru 17 na tej ulicy obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy.
  • fot. salcininkai.lt

Samorząd apeluje do kierowców i pieszych o kulturalne, odpowiedzialne i uważne zachowanie, a przede wszystkim o bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Zmiany będą obowiązywać wyłącznie 1 listopada.

