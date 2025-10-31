Soleczniki i Turgiele: zmiany w organizacji ruchu 1 listopada przy cmentarzach

Soleczniki – ruch jednokierunkowy i objazdy

W okolicach cmentarza obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy.

Objazd zostanie wytyczony: od ul. Nepriklausomybės do ul. Pušų – przez ul. Bažnyčios, od ul. Bažnyčios do ul. Spalio 25-osios.



Turgiele – wjazd i wyjazd różnymi ulicami

Wjazd na teren przy cmentarzu: z ul. Akmenynės w ul. Juzefo Obremskio.

Wyjazd: ul. Tylioji, dalej przez ul. Juzefo Obremskio; do numeru 17 na tej ulicy obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy.

Samorząd apeluje do kierowców i pieszych o kulturalne, odpowiedzialne i uważne zachowanie, a przede wszystkim o bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Zmiany będą obowiązywać wyłącznie 1 listopada.