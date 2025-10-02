Soleczniki: dla wygody pacjentów i personelu – remont w przychodni

Dyrektor placówki Liana Rybak podkreśla, że inwestycja jest wynikiem współpracy samorządowej: inicjatywę mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza dotyczącą poprawy infrastruktury i podniesienia prestiżu ośrodka wsparła Rada Samorządu Rejonu Solecznickiego, przeznaczając środki na realizację prac.

Na drugim piętrze etapami wyremontowano: trzy gabinety stomatologiczne, gabinet higieny jamy ustnej, gabinet położniczo-ginekologiczny, gabinet pediatryczny, cztery podwójne gabinety lekarzy rodzinnych, a także laboratorium, gabinet zabiegowy, pracownie diagnostyki funkcjonalnej i USG, korytarz oraz węzły sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodzin z małymi dziećmi. Całkowicie zmodernizowano instalacje techniczne, wykonano remont ścian, sufitów i podłóg, zamontowano nowe grzejniki i energooszczędne oświetlenie. Częściowo odnowiono także pomieszczenia na trzecim piętrze. Wartość prac: 144 tys. euro.

— „Już teraz słyszymy pozytywne opinie pacjentów. To dla nas niezwykle ważne, bo chcemy, by mieszkańcy zwracający się z problemami zdrowotnymi czuli się u nas komfortowo. Obecnie w korytarzach brakuje ławek, ale to tylko kwestia czasu — zapewnimy wygodne warunki oczekiwania” — mówi dyrektor Liana Rybak.

— „Remont wymagał czasu i cierpliwości, ale efekt wynagradza oczekiwania: tworzymy nowoczesną, przyjazną pacjentom przychodnię i wygodne warunki pracy dla personelu. Dziękuję merowi i Radzie Samorządu Rejonu Solecznickiego za przyznane 144 tys. euro na prace remontowe” — dodaje.

Trwa remont parteru

Na parterze prowadzone są prace przy głównym wejściu, holu i rejestracji; wyremontowany zostanie również węzeł sanitarny, trzy gabinety lekarzy rodzinnych, sala kinezyterapii oraz gabinet kinezyterapeuty i ergoterapeuty. Wartość prac: 176 tys. euro. Ten etap jest finansowany ze środków funduszy strukturalnych UE, a ośrodek uczestniczy w procesie tworzenia Rejonowego Centrum Zdrowia w Solecznikach.

Na czas remontu wejście do przychodni zorganizowano przez wejście boczne; obok schodów znajduje się pochylnia, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnościami oraz rodzice z wózkami mogą bez przeszkód dostać się do środka. Rejestrację przeniesiono do dawnego punktu rejestracji dziecięcej, a lekarze przyjmują na drugim i trzecim piętrze. Placówka liczy, że na początku przyszłego roku pacjenci rozpoczną wizytę w odnowionej rejestracji.

Jak podkreśla kierownictwo, prace remontowe mają charakter przejściowy — po ich zakończeniu na wszystkich pacjentów czekać będą jaśniejsze, wygodniejsze i cieplejsze pomieszczenia przychodni.