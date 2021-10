SKOnSR zaprasza na akcje na rzecz zabytkowych nekropolii Wilna

Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów

(od 09.10 do 29.10 włącznie) – tylko znicze szklane przynosimy na recepcję Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).

Jesienne sprzątanie zabytkowych wileńskich nekropolii

(od 16.10 do 30.10 włącznie) – udział zgłaszamy zwracając się do administratorek cmentarzy Nijoli Minasienienė (kom: 861525887) lub Aliny Butėnienė (kom: 861638727) by uzgodnić czas przybycia i odebrać narzędzia do pracy. UWAGA! Sprzątając cmentarze prosimy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia Litwy. Wrazie możliwości prosimy zabrać ze sobą kilka dużych worków na śmieci, własne rękawiczki i narzędzia pracy.

Zapalanie zniczy na Rossie i Bernardynach

(01.11 poniedziałek, od 14.00 h) – zapraszamy dołączyć się do akcji i wspólnie z harcerzami, członkami SKOnSR i mieszkańcami miasta, oświetlić miejsca pamięci narodowej. Prosimy także pamiętać o modlitwie za tych, którzy tutaj spoczywają.

Kwesta “Pomnikom Rossy”

(30.10 sobota, 31.10 niedziela, 01.11 poniedziałek, 02.11 wtorek) – zachęcamy wesprzeć grosikiem osoby kwestujące na różnych cmentarzach Wilna i Wileńszczyzny na rzecz ratowania najstarszej wileńskiej nekropolii. UWAGA! Puszki na kwestowanie można będzie odebrać w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (ul. Naugarduko 76) od 14.10 do 29.10 włącznie w godzinach pracy (od godz. 8.00 do godz. 19.00) W razie potrzeby prosimy zwracać się do prezesa SKOnSR Dariusza Żyborta (kom: +37068510604).

Sprzątanie wypalonych zniczy

(od 06.11 do 21.11 włącznie) – zebranie ogromnej ilości zniczy jest poważnym wezwaniem, a administracja cmentarzy nie daje rady z zaistniałym problemem. SKOnSR bardzo prosi o wyrozumiałość i udzielenie pomocy. W sprawie udziału prosimy zwracać się do administratorek cmentarzy Nijoli Minasienienė (kom: +37061525887) lub Aliny Butėnienė (kom: +37061638727).

„Uczestnicząc w społeczno-patriotycznych akcjach wyrażamy pamięć oraz szacunek wobec zmarłych. Serdecznie zapraszamy i wielce dziękujemy!” – SKOnSR.