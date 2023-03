Skandal w samorządzie rejonu wileńskiego. Musiała interweniować policja

W czwartek Głównej Komisji Wyborczej (GKW) udało się wywieźć dokumenty wyborcze z Samorządu Rejonu Wileńskiego. „Zostałam poinformowana przez koleżankę z wydziału organizacji wyborów, że dokumenty wyborcze są już w drodze do bezpiecznego miejsca przechowywania” – powiedziała przedstawicielka GKW Indrė Ramanavičienė. Wcześniej w czwartek powiedziała, że ​​rano stało się jasne, że "samorząd rejonu wileńskiego nie zapewnia GKW możliwości podejścia do głosów wyborczych i przetransportowania ich do GKW, gdzie muszą być dostarczone te dokumenty".