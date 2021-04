Šimašius: Uczniowie 5-11 klas nie powrócą tej wiosny do szkół

„Zaproponujemy placówkom ośwatowym, by organizowały co drugi tydzień uczniom klas 5-11 zajęcia w przestrzeni otwartej. Oczywiście, obecnie, gdy mamy taką deszczową pogodę, to brzmi niezbyt atrakcyjnie, ale maj statystycznie na Litwie jest najbardziej słonecznym miesiącem i w Wilnie stworzyliśmy sporo możliwości, by dzieci się uczyły nie tylko na terytorium szkoły, ale również w całym mieście” – oświadczył Šimašius.

Z kolei minister oświaty Jurgita Šiugždinienė proponuje rządowi, by zezwolił na powrót do szkół w przyszłym tygodniu uczniom klas 5-8. Po tygodniu mogliby to uczynić pozostali uczniowie. Jak twierdzi minister, powracający do szkół uczniowie będą mogli być badani za pomocą szybkich testów antygenowych.