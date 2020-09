Šimašius: o środki dezynfekujące nie należy się martwić. Jeśli w szkołach ich brak, informujcie nas o tym

Do mera stolicy Remigijusa Šimašiusa dotarła informacja, iż w jednej z wileńskich szkół rodzice rozważają zebranie funduszy i samodzielne nabycie środków ochronnych. R. Šimašius zapewnia, że ​​naprawdę nie jest to konieczne – samorząd zaopatruje w to szkoły, a jeśli kierownictwo placówki oświatowej twierdzi, że nie ma środków ochronnych, rodzice powinni powiadomić o tym samorząd.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Oświaty, uczniowie powinny ograniczyć dzielenie się osobistymi materiałami naukowymi z kolegami, pomieszczenia mają być wietrzone, sprzątane, dezynfekowane. Nauczyciele powinni przypominać uczniom o myciu rąk. ,,Przynajmniej o środki dezynfekujące nie należy martwić się, o to w Wilnie zadbaliśmy” – mówi mer Wilna R. Šimašius.

Na podst. LRT