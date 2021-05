Šimašius nie będzie kandydował na trzecią kadencję mera stolicy

„Nie będę ubiegał się o urząd mera w 2023 roku. Myślę, że dwie kadencje to optymalny czas, aby udowodnić swoje możliwości, osiągnąć świetne wyniki, wprowadzić zmiany na wiele lat”- ogłosił w czwartek na Facebooku R. Šimašius.

„A jednocześnie nie chcę się zasiedzieć, nie chcę utożsamiać się z tą funkcją i nie zgubić siebie – miasta szybko się zmieniają, ludzie, którzy nimi kierują, też muszą się zmieniać” – napisał.

”W naszej kulturze politycznej modne jest unikanie odpowiedzi o starcie w wyborach do ostatniej chwili. Nie zrobię tego – myślę, że połowa kadencji to dobry czas na poinformowanie mieszkańców Wilna o tym, co ich czeka za dwa lata i nie tylko” – rozpoczął swój wspis na FB mer stolicy

R. Šimašius został po raz pierwszy wybrany na mera Wilna w bezpośrednich wyborach merów w 2015 r. Ponownie wybrany został w 2019 r.

Na podst. FB, BNS