Šimašius ma nadzieję, że rząd weźmie udział w projekcie budowy Stadionu Narodowego

„Jeżeli sąd uzna, że ​​mamy rację, to wracamy do faktu podpisania wzajemnych zobowiązań z rządem. Mamy nadzieję, że rząd nie zmieni tej decyzji. Następnie przechodzimy do daty podpisania umowy koncesyjnej. O ile nam wiadomo, nasi partnerzy są gotowi to zrealizować” – powiedział w czwartek Šimašius.

„Jeśli nie, będziemy szukali innych dróg” – dodał.

Sąd Apelacyjny ma ogłosić w czwartek decyzję dotyczącą sporu pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a wileńskim samorządem o przetarg budowy Stadionu Narodowego.