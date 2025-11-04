Sezon grypowy na starcie: apel o odpowiedzialność i szczepienia w rejonie wileńskim

Zgodnie z komunikatem Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) z 27 października 2025 r., w tygodniu 43. (20–26 października) łączny wskaźnik zachorowalności (grypa + ostre infekcje górnych dróg oddechowych + COVID-19) wyniósł 1039,8 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Najniższą wartość odnotowano w okręgu telszańskim – ok. 837,7/100 tys., a najwyższą w okręgu wileńskim – ok. 1156,8/100 tys.. Dane te pokazują, że sezon dopiero się rozpoczyna, dlatego szczególnie ważna jest profilaktyka.

Wicemer rejonu wileńskiego Edita Tamošiūnaitė apeluje o odpowiedzialność:

– „Zbliżający się sezon grypowy zwiększa ryzyko zachorowań, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do odpowiedzialnych zachowań. Dbajmy o higienę, zachowujmy środki ostrożności i pozostańmy w domu, jeśli odczuwamy objawy przeziębienia. Tylko działając odpowiedzialnie i troszcząc się o innych możemy utrzymać zdrową społeczność i ograniczyć szerzenie się choroby.”

Szczepionki dostępne, priorytet dla grup ryzyka

Jednym z najpewniejszych sposobów ochrony jest szczepienie przeciw grypie. Według Państwowej Kasy Chorych (VLK) na sezon grypowy zakupiono 223 tys. dawek trójwalentnej szczepionki „Vaxigrip” za prawie 770 tys. euro ze środków obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Preparaty trafiły już na Litwę i w październiku rozdzielono je do ponad 540 placówek medycznych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Bezpłatnie szczepieni są mieszkańcy należący do grup ryzyka:

osoby 65+,

pacjenci z chorobami przewlekłymi,

mieszkańcy placówek opieki i pielęgnacji,

pracownicy ochrony zdrowia,

studenci kierunków medycznych odbywający praktyki w placówkach leczniczych,

kobiety w ciąży,

dzieci w wieku 2–7 lat.

W sezonie 2025/2026 stosowane szczepionki finansowane ze środków publicznych odpowiadają zaleceniom WHO dla półkuli północnej oraz decyzji UE na ten sezon.

Kiedy się zaszczepić i czego się spodziewać

Szczepienie najlepiej wykonać przed wzrostem sezonowej zachorowalności, ponieważ na wytworzenie wystarczającego miana przeciwciał organizm potrzebuje około 2 tygodni.

Szczepionki inaktywowane są bezpieczne i skuteczne; działania niepożądane występują rzadko i zwykle mają łagodny, krótkotrwały charakter (reakcja miejscowa w miejscu wkłucia, ból głowy, bóle mięśni, stan podgorączkowy, uczucie zmęczenia). Cząstki wirusowe zawarte w szczepionce nie mogą wywołać grypy.

Jak skorzystać ze szczepienia

Osoby z grup ryzyka, chcące zaszczepić się bezpłatnie, powinny skontaktować się ze swoją poradnią (przychodnią, do której są zapisane). Po konsultacji z lekarzem rodzinnym można jednocześnie zaszczepić się także przeciw COVID-19.

Osoby spoza grup ryzyka również mogą się zaszczepić – na własny koszt, po kontakcie ze swoją placówką.