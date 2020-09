SBA wesprze obywateli Białorusi studiujących w Wilnie

„Przyznając stypendia, staramy się ułatwić białoruskiej młodzieży możliwości studiowania w naszym kraju, a tym samym zacieśnić więzi akademickie i międzyludzkie między oboma krajami” – mówi prezes SBA Arūnas Martinkevičius.

Według Uniwersytetu Wileńskiego już w tym roku prawie 220 studentów z sąsiedniego kraju wyraziło chęć podjęcia studiów na najlepszej litewskiej uczelni. Większość potencjalnych studentów wybiera studia ekonomiczne, filologię angielską, biznes międzynarodowy, zarządzanie projektami międzynarodowymi, systemy informacyjne i komunikację międzynarodową.

„Decyzja SBA to doskonały przykład odpowiedzialnego i nieobojętnego biznesu, za co jesteśmy naprawdę wdzięczni. Z pewnością zwiększy to nasze możliwości oferowania studiów większej liczbie białoruskich studentów, dla których, jak widać, to wsparcie jest bardzo istotne” – mówi Rektor VU prof. Rimvydas Petrauskas.

Stypendia będą przyznawane zarówno osobom przygotowującym się do uzyskania tytułu licencjata, jak i magistra.

Grupa SBA jest jedną z największych firm na Litwie. Działa w branży nieruchomości, tekstyliów i produkcji mebli. W ramach grupy zatrudnionych jest blisko 5000 osób.

Na podst. vu.lt