Samorząd wyremontuje 252 szkoły i przedszkola, w tym polskie

W odnawianych szkołach pojawią sie przestrzenie dla zajęć twórczych, zostaną odnowione dachy, ocieplone fasady, uporządkowane czytelnie, sale sportowe i aule, gabinety technologii, laboratoria. Część szkół i przedszkoli jest już po remontach, w części prace trwaja lub zostaną rozpoczete niebawem. Na liście tych szkół znajduje się między innymi Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie.

Władze przypominają także, że trwa budowa nowych szkół albo przybudowek w dzielnicy Balsiai, Poszyłajciach, Kolonii Wileńskiej i Zameczku (Pilaitė).

W tym roku planowane jest także odnowienie 10 boisk sportowych i 8 stadionów przy szkołach. Na stadionach pojawią się boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią, ścieżki biegowe, boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa, miejsce do skoków w dal, zostanie zainstalowane oświetlenie. Takie stadiony pojawią się przy Gimnazjum Inżynieryjnym im. J. Lelewela oraz Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.