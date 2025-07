Samorząd Wilna domaga się odsetek od Paluckasa

„Z naszej strony naliczyliśmy około 3,7 tys. euro odsetek zgodnie z niewykonaną decyzją sądu. O sprawie poinformowaliśmy G. Paluckasa i wystosowaliśmy wniosek o ich uregulowanie. Z tego, co widzimy w przestrzeni publicznej, premier jest gotów zapłacić tę kwotę” – powiedział dziennikarzom dyrektor administracji miasta Adomas Bužinskas.

Podkreślił również, że nie doszło do strat dla państwa, a problematyczna sytuacja ma swoje źródło w zaniedbaniach poprzednich władz samorządowych. Jak dodał, w wyniku wewnętrznej analizy ustalono, że zobowiązania finansowe nie były należycie rejestrowane w systemie księgowym.

fot. Paulius Peleckis/BNS.

Cofając się w czasie: na czym polegała „sprawa szczurza”?

W 2012 roku Litewski Sąd Najwyższy uznał, że Gintautas Paluckas, będąc dyrektorem administracji samorządu miasta Wilna, nadużył stanowiska, faworyzując samorządową spółkę świadczącą usługi deratyzacyjne. Został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu i zobowiązany do zapłaty ok. 16,5 tys. euro odszkodowania na rzecz miasta.

Pierwszą część długu – 40 tys. litów (11,58 tys. euro) – Paluckas uregulował w maju 2014 roku, w dużej części w gotówce pochodzącej z oszczędności jego rodziny. Pozostałą sumę – 4,9 tys. euro – dopłacił dopiero 8 lipca tego roku, co potwierdził jego doradca Justinas Argustas.

Tymczasem decyzją ówczesnego dyrektora administracji Valdasa Klimantavičiusa realizację wyroku sądu odroczono w 2013 roku aż do końca 2015. Obecny szef administracji, Adomas Bužinskas, zaznacza, że oficjalne porozumienie o przesunięciu spłaty zawarto wyłącznie między Klimantavičiusem a Paluckasem, ale nawet ono nie było realizowane terminowo.

Nowa administracja, nowe porządki?

„Uważam, że w tej administracji, którą kieruję, rozwiązaliśmy tę sytuację. Wcześniej czy później sami przeanalizowalibyśmy te stare długi i sami byśmy do niej dotarli”. – skomentował Bužinskas.

Zapowiedział również reformę miejskiego wydziału finansów i zwiększenie kontroli nad ściągalnością dochodów, nie tylko w kontekście takich sytuacji, lecz także zobowiązań podatkowych mieszkańców.

Według niego, rozpoczęta w minionym tygodniu kontrola ma również wykazać, czy inni dłużnicy samorządu również nie uregulowali zobowiązań.

„Sądzę, że nie mamy więcej długów o takim rezonansie i rozmiarze. Miejmy nadzieję” – dodał.

Głos zabrał też prezydent

Do sprawy odniósł się również prezydent Litwy Gitanas Nausėda, który zachęcił samorząd do wystąpienia o odsetki oraz skrytykował wileński system kontroli, określając go jako „dziurawy”.

Doradca premiera przyznał z kolei, że niezapłacenie całości długu było „ludzkim błędem”, który został już naprawiony. Premier, jeśli zajdzie taka potrzeba, jest – jak twierdzi jego otoczenie – gotów uregulować także zaległe odsetki.