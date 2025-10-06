Rejon wileński uruchamia dyżury pierwszej pomocy prawnej

Mariampol – 10 października

Miedniki – 17 października

Podbrzezie – 24 października

Co obejmuje pierwsza pomoc prawna

Informację prawną i konsultacje.

Sporządzanie pism do instytucji państwowych i samorządowych.

Przygotowanie wybranych pism procesowych, m.in.:

– wniosku o rozwód za zgodą obojga małżonków,

– porozumienia o skutkach prawnych rozwodu,

– wniosku o wydanie sądowego nakazu zapłaty,

– sprzeciwu wobec wniosku wierzyciela,

– wniosku o zgodę sądu na sprzedaż lub obciążenie hipoteką nieruchomości,

– wniosku o zgodę sądu na przyjęcie spadku,

– wniosku o uprzednią zgodę sądu na czynności dotyczące majątku osoby ubezwłasnowolnionej w określonej sferze lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

Uwaga: w tej samej sprawie pierwsza pomoc prawna może być udzielona tylko raz.

Gdy potrzebny jest adwokat (pomoc prawna wtórna)

Jeśli rozwiązanie problemu wymaga wsparcia adwokata, specjalista udzielający pierwszej pomocy prawnej pomoże przygotować wniosek o przyznanie wtórnej pomocy prawnej.

Jak skonsultować się online

Mieszkańcy Rejonu Wileńskiego mogą uzyskać pomoc również elektronicznie – w zakładce „Napisz do nas” na stronie Samorządu: tematy „Zapytaj prawnika” i „Pierwsza pomoc prawna” (link: https://vrsa.lt/prasykite-mums/612).

Można tam zadawać konkretne pytania prawne, np.: „w jakiej odległości od ogrodzenia można sadzić drzewa?”, „jakie dokumenty złożyć w sprawie alimentów na dziecko?” itp.

Uwaga: ta sekcja służy wyłącznie do konkretnych pytań prawnych – wnioski i skargi przesłane tą drogą nie będą rozpatrywane.

Oficjalne wnioski i skargi należy kierować na adres e-mail: [email protected].