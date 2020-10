Samorząd Rejonu Wileńskiego przechodzi na pracę zdalną

Od 27 października nastąpią zmiany w funkcjonowaniu Samorządu Rejonu Wileńskiego. W związku z wprowadzeniem przez rząd kolejnych ograniczeń, znalezieniem się rejonu wileńskiego w czerwonej strefie i ogłoszeniem kwarantanny, zdecydowano się na wprowadzenie w urzędzie pracy zdalnej. Obsługa na żywo możliwa będzie tylko w wyjątkowych przypadkach.

Kwarantanna w rejonie wileńskim potrwa co najmniej od 28 października do 11 listopada. Szczegółowych informacji dot. obsługi interesantów można uzyskać pod nr telefonu: (8 5) 275 1990; (8 5) 275 1961; (8 5) 275 6925 oraz na www.vrsa.lt.

Można też będzie fizycznie złożyć wniosek lub inną korespondencję do samorządu. Po przybyciu do urzędu (ul. Rinktinės 50, Wilno) przy wejściu nr 2 znajdziemy przezroczystą skrzynię oraz koperty. Dokumenty należy włożyć do koperty i wrzucić do skrzyni. Pamiętajmy o podaniu danych kontaktowych wnioskodawcy.