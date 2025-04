Samorząd rejonu wileńskiego nawiązał współpracę z Filią UwB w Wilnie

Jak podkreślił mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz, współpraca z uczelniami wyższymi to strategiczny krok mający na celu poprawę jakości kształcenia w rejonie, promowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji oraz zwiększenie zaangażowania młodych specjalistów w sektor publiczny.

„To partnerstwo to kolejny dowód na to, że dążymy do trwałych, przyszłościowych rozwiązań w edukacji. Młodzi specjaliści, pracownicy placówek oświatowych i cała nasza społeczność będą mieli więcej możliwości rozwoju i doskonalenia się” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.