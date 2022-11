Samorząd przystąpił do usuwania sowieckich rzeźb z cmentarza na Antokolu

Na wileńskim Cmentarzu na Antokolu w środę po południu rozpoczęły się prace przygotowawcze do demontażu pomnika ku czci żołnierzy radzieckich – poinformowały władze stolicy Litwy. Nie wykluczają one, że podczas prac usuwania monumentu dojdzie do prowokacji.