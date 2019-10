vdu

Do tej pory odnowionych zostało 10 boisk do piłki nożnej i 10 do koszykówki na wileńskich osiedlach. Teraz samorząd podpisał umowę, obejmującą kapitalny remont stadionów przy wileńskich szkołach. Lepsze warunki do uprawiania sportu będą mieć uczniowie Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela oraz progimnazjów „Taikos” i „Baltupių”.