Samorząd Miasta Wilna o choince wileńskiej: to dopiero początek

„Cieszymy się, że wilnianie i goście stolicy nie mogą się już doczekać zapalenia choinki – ważnego symbolu świąt Bożego Narodzenia miasta i całej Litwy. Rozpoczęte kilka dni temu prace instalacyjne kompozycji artystycznej nabierają tempa, a dziś zakończyły się pierwsze prace testowe instalacji świetlnych. To dopiero początek – montaż kompozycji artystycznej choinki to złożony proces składający się z kilku etapów, podczas których konieczne jest przeprowadzenie kontroli sprzętu. Jest to powszechna praktyka każdego roku, aby podczas sześciotygodniowego okresu świątecznego wszystko przebiegło pomyślnie, a choinka przynosiła mieszkańcom świąteczną radość. Ostateczny wygląd choinki będzie można zobaczyć już wkrótce – 26 listopada, kiedy zostanie ona zapalona podczas uroczystego koncertu na Placu Katedralnym” – komentuje Urząd Miasta Wilna.