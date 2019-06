Samorząd chce ograniczyć ruch na wileńskiej Starówce

vdu

Wicemer stolicy Vytautas Mitalas poinformował, że już w tym tygodniu w samorządzie zostanie omówiona kwestia ograniczenia ruchu na wileńskiej Starówce. Zaznaczył, że zmiany mają się przyczynić do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu w starym mieście.

Władze miasta dążą, by ruch został zorganizowany w ten sposób, by powstała możliwość wjazdu na teren Starówki i wyjazdu tuż obok. Nie dotyczyłoby to jednak miejscowych mieszkańców, którzy zostaliby objęci systemem identyfikacji tablic rejestracyjnych.



w opinii wicemera, takie ograniczenia znacznie przyczyniłyby się do wzrostu bezpieczeństwa, jakości życia i poczucia bezpieczeństwa pieszych.



Jak podaje samorząd, w godzinach szczytu ok. 40-50 proc. kierowców, którzy wjeżdżają do starego miasta po prostu je przejeżdża i udaje się do innych dzielnic.