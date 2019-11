Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do nagrody św. Krzysztofa

vdu

Do zgłaszania kandydatów (mogą to być osoby, spółki i organizacje) zapraszani są wszyscy wilnianie – można to zrobić do 11 grudnia. Statuetki św. Krzysztofa zostaną wręczone 25 stycznia, w wileńskim Ratuszu, w dniu, kiedy Wilno świętuje swoje urodziny.

Nagroda św. Krzysztofa to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w mieście Wilnie. Statuetka jest wręczana osobom i organizacjom najbardziej zasłużonym dla Wilna w dziedzinach biznesu, kultury, sztuki, sportu, nauki, oświaty, ochrony zdrowia, turystyki i in.

Wśród laureatów nagrody są dwie Polki z Wilna oraz Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wilia”. W 2017 roku „Wilia” została uhonorowana za zasługi w pielęgnowaniu tradycji i więzi społecznych. W 2016 roku statuetkę św. Krzysztofa wręczono Alicji Klimaszewskiej, byłej prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, a w 2014 roku nagrodę wręczono dla siostry Michaeli Rak, dyrektor i założycielki Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w Wilnie.

Kandydatów należy zgłaszać (ze wskazaniem zasług zgłaszanej osoby dla Wilna) za pośrednictwem Internetu: www.vilnius.lt „Apdovanojimai Šv. Kristoforo statulėlėmis“, tradycyjną pocztą, wysyłając zgłoszenie na adres – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui – Apdovanojimų Šv. Kristoforo statulėlėmis sekretoriatui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) lub pocztą elektroniczną kulturos@vilnius.lt.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. (8 5) 211 2416, lub pisząc na adres – kulturos@vilnius.lt.