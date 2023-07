Ruszyła XXXIII pielgrzymka Ejszyszki-Ostra Brama

Pielgrzymka pójdzie tradycyjną trasą z Ejszyszek przez Soleczniki, Turgiele, Rudomino. Pierwszego dnia pielgrzymi mają do pokonania około 30 kilometrów. W czwartek, 6 lipca, przybędzie do Wilna, do Ostrej Bramy.

Inicjator i organizator pierwszej pielgrzymki, ks. Józef Aszkiełowicz mówił przed laty w rozmowie z Radiem Znad Wilii, że wówczas z ks. Mirosławem Balcewiczem nie przypuszczali, że pielgrzymka przetrwa tak wiele lat i będzie przyciągała coraz nowe osoby.

„Wówczas wszystko robiliśmy „na dziko”, bez żadnej organizacji – była to pierwsza pielgrzymka po kilkudziesięcioletniej przerwie, po czasach radzieckich” – wspominał kapłan. Ksiądz Aszkiełowicz uważa, że pielgrzymka jest sposobem na wychowanie młodych ludzi.

„Idziemy i nas wszystkich jednoczy wspólny cel, idziemy żeby uświęcać się, łączyć się z Jezusem, z Maryją, a Bóg nam blogosławi. Z tej młodzieży wyrastają wartościowi ludzie, powstaje dużo powołań do kapłaństwa, do małżeństwa” – podkreślał duchowny.