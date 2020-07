Ruszyła XXX piesza pielgrzymka Ejszyszki – Ostra Brama

Pielgrzymka odbywa się w dobie koronawirusa, więc przestrzegane są wszelkie środki ostrożności. Przed mszą św. wiernym mierzona jest temperatura, na postojach ma miejsce dezynfekcja. Wszyscy są świadomi tego, że w razie stwierdzenia przynajmniej jednego przypadku koronawirusa, uczestnicy zostaną poddani izolacji.

Pielgrzymka rozpoczęła się dzisiaj, 13 lipca mszą św. w Ejszyszkach. Pątnicy odwiedzą Dojlidy, Janczuny, Butrymańce, Gerwiszki, Koniuchy, Soleczniki.

Jutro pielgrzymka wyruszy z Solecznik do Turgiel, 15 lipca – z Turgiel do Rudomina, 16 lipca – z Rudomina do Ostrej Bramy.

Przed zakończeniem uczestnicy pielgrzymki zatrzymają się przy cmentarzu na Rossie (16 lipca, godz. 13.30), następnie o godz. 14.30 zostanie odprawiona uroczysta msza św.