Ruszyła rewitalizacja stadionu w Parku Górnym

Tajemnicą jest też owiany mieszczący się w Parku Górnym stadion, który powstał jeszcze w 1925 roku. To tam podobno odbył się pierwszy mecz piłkarski w Wilnie – tak w swojej książce ,,Lietuvos futbolo raida“ pisze historyk Gediminas Kalinauskas.

Należący obecnie do Departamentu Policji stadion w ciągu najbliższego roku ma się zmienić nie do poznania. Oprócz trybuny, odnowione zostanie oświetlenie, trasy biegowe, zamontowane zostanie sztuczna trawa i plenerowa strefa fitness. Prace potrwają do 2022 roku.

Jak zapewnia rzecznik prasowy Departamentu Policji Ramūnas Matonis, stadion będzie dostępny dla mieszkańców. Koszty prac wyniosą 116,1 tys. euro. Stadion jest odnawiany za środki Departamentu Policji.