Ruszyła budowa nowoczesnego boiska w Ejszyszkach

Rusza remont boiska przy Gimnazjum w Ejszyszkach. Odnowiony obiekt będzie miał nowoczesną infrastrukturę, przystosowaną do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, co stworzy warunki do przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego na wysokim poziomie.