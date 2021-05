Ruszają szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach Wilna

Dyrektor administracji stołecznego samorządu Lina Koriznienė zapowiedziała, że chętni będą mogli się zaszczepić od środy.

Szczepionki będą podawane w godzinach od 18 do 20 w aptece sieci Camelia w galerii handlowej Nordica przy ulicy Vikingų; od godziny 10 do 18 w aptece Eurovaistinė przy ulicy Ukmergės 282, oraz od godziny 10 do 16 w środy, czwartki i piątki w aptece Gintarinė vaistinė przy ulicy Baublio 2.

Rejestracja na szczepienia w aptekach odbywa się na stronie internetowej vakcina.vilnius.lt.

Przypominamy, że od dzisiaj zostały uruchomione zapisy na szczepienia na COVID-19 dla najmłodszych roczników. Zgłosić się na szczepienie mogły osoby w wieku od 16 lat.