Ruszają akcje sprzątania wileńskich cmentarzy i zbierania zniczy

Od wielu lat Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą występuje z inicjatywą kontynuowania pięknej akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów”. Tysiące zniczy zostanie rozpalonych w Dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) o godz. 14.00 na grobach najpiękniejszych z europejskich cmentarzy. ZAPRASZAMY DO POMOCY.

Znicze można przynieść do recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) w dniach od 10 do 29 października 2019 r.

UWAGA! Serdecznie prosimy nie ofiarowywać zniczy o złej jakości, zwłaszcza plastikowe, by nie zgasły zaraz po odejściu z cmentarza. Po drugie, szklane znicze są bardziej ekologiczne, bo szkła nie trzeba wyrzucać po jednokrotnym użyciu, ale można z powodzeniem wykorzystać ponownie. Nie chodzi o ilość, ale o jakość. Dziękujemy za zrozumienie.

Na wileńskiej Rossie i cmentarzu Bernardyńskim znajduje się dużo zaniedbanych grobów. Nie pozwólcie, aby zostały one zapomniane. Zachęcamy do wzięcia udziału w jesiennej akcji ,,Wielkie sprzątanie starych wileńskich nekropolii”, by wspólnie pielęgnować tę wieloletnią tradycję. Akcja trwa od 16 do 31 października 2019 r. Należy zawczasu zwrócić się do administratora Rossy p. Nijoli Minosianienė (kom. 861525887) w sprawie omówienia czasu przybycia. Narzędzi do pracy nie zabraknie, oby nie zabrakło chętnych.

,,Lekcja historii inaczej” – odbędzie się 24 października (we czwartek) 2019 r. o godz. 14.00. Zostaną podczas niej zaprezentowane społeczeństwu w ciągu roku odnowione pomniki nagrobne na Rossie. Hasło tegorocznego spotkania – „Powstańcy styczniowi wciąż żywi w naszej pamięci”. Lekcja jest otwarta, zbiórka przy głównym wejściu na Starą Rossę (ul. Rasų 32).

,,Pomnikom Rossy” – kwesta na różnych cmentarzach Wilna i Wileńszczyzny odbędzie się 1 i 2 listopada 2019 r. Puszki na kwestowanie na rzecz odnowienia zabytkowych pomników można będzie odebrać w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (ul. Naugarduko 76) od 9 do 31 października 2019 r. w godzinach pracy (8.00-19.00) Ci, którzy nie będą mieli okazji wspólnie kwestować, są zachęcani przyłączyć się do akcji wspierając pieniężnie. Przelewu można także dokonać na konto bankowe SKOnSR, a mianowicie:

Na Litwie:

Visuomeninė Rasų kapinių draugija

Konto: Swedbank, LT027300010119551065

Kod organizacji (NIP) 302448884

W Polsce (subkonto):

Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

Konto Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie

Nr 771240 6175 1111 0000 4576 4859