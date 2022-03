Rusza remont ul. A. Mickiewicza w Solecznikach

Obecnie trwają prace przygotowawcze. Rozpoczęły się prace rozbiórkowe chodników, na odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości. Celem Samorządu Rejonu Solecznickiego jest kompleksowe uporządowanie tego odcinka ulicy. Prace prowadzone są konsekwentnie: w ubiegłym roku zrealizowano projekt instalacji scentralizowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym roku remontowane są nawierzchnie chodników i jezdni, sieci inżynieryjne.

Na remontowanym 300-metrowym odcinku drogi zostanie zainstalowana nowa linia oświetleniowa. Ponadto na zlecenie samorządu zostaną przeprowadzone nowe podziemne kable energetyczne, prowadzące do domów mieszkańców, co oznacza, że linie napowietrzne zostaną zlikwidowane, a liczniki będą montowane w specjalnych skrzynkach.

Chodniki będą poszerzone do 1,2-1,5 m szerokości. Do odbioru ścieków powierzchniowych zaplanowano studnie zbiorcze deszczówki, którymi zbierana woda deszczowa będzie kierowana do istniejących sieci kanalizacji powierzchniowej. Nie planuje się remontu chodnika przy budynku przy ul. A. Mickiewicza 27.

Zgodnie z przygotowanym projektem planowane jest dostosowanie terenu do wymagań osób niepełnosprawnych.

Podczas remontu odcinka ul. A. Mickiewicza wyasfaltowany zostanie parking przy bursie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego.

Ważną częścią projektu jest odnowienie ulic A. Mickiewicza i Szkolnej poprzez zamontowanie skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią.

Według Wydziału Gospodarki Komunalnej, prace potrwają do końca lata.

„Przepraszamy za wszelkie niedogodności, apelujemy do użytkowników dróg o zachowanie ostrożności i przestrzeganie tymczasowych znaków drogowych. Rodziców uczniów prosimy o ocenę okoliczności i wybranie innej alternatywy wysadzania dzieci przy w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, np. na parkingach przy sklepie „Cesta”, w parku lub przy budynku samorządu” – czytamy na stronie Samorządu Rejonu Solecznickiego.