Rusza budowa nowego mostu dla pieszych i rowerzystów

„Przez ostatnie dwadzieścia lat w Wilnie praktycznie nie rozwijano infrastruktury mostowej, choć jej brak staje się coraz bardziej odczuwalny. Szczególnie brakuje połączeń przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów – spośród wszystkich istniejących mostów tylko Biały i most Vingis są przystosowane do zrównoważonego transportu. Most Alberta stanie się kluczowym połączeniem pieszo-rowerowym między Zwierzyńcem, Saltoniszkami a centrum miasta oraz przyszłym centrum konferencyjnym” – powiedział mer Wilna, Valdas Benkunskas.

Most o długości 112 metrów i szerokości 14 metrów będzie ważnym elementem infrastruktury zrównoważonego transportu – znajdą się na nim wyraźnie oddzielone strefy dla pieszych i rowerzystów, a jego dojścia płynnie połączą się z istniejącymi oraz odnowionymi ścieżkami i nadbrzeżami.

Obecnie okoliczne połączenia – mosty Zwierzniec, Geležinio Vilko i Liubarto – są nastawione głównie na ruch samochodowy i nie są przyjazne dla pieszych oraz użytkowników mikromobilności. Celem budowy nowego mostu jest zapewnienie mieszkańcom centralnej części miasta bezpiecznego i szybkiego dostępu do biur na Zwierzyńcu i Saltoniszek. Z kolei mieszkańcy Zwierzyńca i zachodnich dzielnic, podróżujący ulicą T. Narbuto, zyskają wygodne połączenie z ulicą A. Goštauto i będą mogli bezpiecznie dotrzeć do Trójkąta Biznesowego, Nowego Miasta, Starego Miasta i dalszych dzielnic.

Most wyróżni się nie tylko funkcjonalnością, ale również architekturą. Drewniana konstrukcja łukowa harmonijnie wpisze się w otoczenie, zostanie nastrojowo oświetlona i stworzy przyjazną przestrzeń pod mostem. Unikalna forma umożliwi wygodne przejście z dolnego nabrzeża na górne, a szklane balustrady ochronią przed wiatrem, nie zasłaniając widoku na rzekę.

Na realizację projektu zostanie przeznaczone prawie 12 mln euro z budżetu samorządu Wilna oraz Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg.