W związku z budową nie zachowano wszystkich rosnących drzew. Korzenie niektórych z nich sięgają przyszłego miejsca założenia fundamentu. Dziewięć brzóz, trzy sosny i jeden kasztan zostaną usunięte.

Koordynator projektu, firma „Vilniaus vystymo kompanija”, jest zobowiązana do posadzenia nowych drzew zamiast tych usuniętych. Co do ich lokalizacji zadecyduje społeczność.

Zakończenie budowy planowane jest do lutego 2022 roku.