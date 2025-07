Nowe otwarcie rudomińskiego targowiska. Samorząd szuka administratora

W związku ze zbliżającym się otwarciem, Samorząd Rejonu Wileńskiego ogłosił nabór na stanowisko administratora targowiska.

– Targowisko w Rudominie to nie tylko miejsce handlu, ale również ważny punkt na mapie życia lokalnej społeczności. Odnowiliśmy je tak, by było przyjazne zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Chcemy, by było to miejsce dynamicznego handlu, inicjatyw kulturalnych i wydarzeń wspólnotowych. Dlatego szczególnie zależy nam na wyborze rzetelnego i kompetentnego administratora, który nie tylko zadba o sprawną organizację, ale też będzie aktywnie uczestniczył w rozwoju tego miejsca – podkreśla dyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego Vytautas Vansavičius.