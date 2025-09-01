Rudomino ma nowego zarządcę targowiska

„Cieszymy się z pomyślnego zakończenia konkursu. Wierzymy, że doświadczenie firmy i ambitne plany – obejmujące nie tylko znaczące inwestycje w infrastrukturę, ale też różnorodne działania handlowe, usługowe oraz kulturalne – tchną nowe życie w targowisko w Rudominie i ucieszą całą społeczność. To ważny krok w tworzeniu atrakcyjnej, nowoczesnej przestrzeni dla mieszkańców rejonu wileńskiego” – oświadczył dyrektor administracji samorządowej Vytautas Vansavičius.

Oferta UAB „Nemėžio komunalininkas” spełniła wszystkie wymagania i została oceniona jako najlepsza. Spółka zobowiązała się w ciągu pięciu lat przeznaczyć 305 tys. euro na rozwój infrastruktury targowiska. Zaplanowano także regularną organizację handlu, usług oraz wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych trzy razy w tygodniu – co ma ożywić działalność placu i stworzyć nowe możliwości dla lokalnej społeczności. Dotychczas targowisko działało wyłącznie w soboty.

Po podpisaniu przez dyrektora administracji zarządzenia zatwierdzającego wyniki konkursu, w ciągu 10 dni roboczych ma zostać zawarta umowa o prowadzenie handlu i świadczenie usług. Samorząd liczy, że odświeżone targowisko otworzy się dla mieszkańców już we wrześniu.

Władze rejonu podkreślają, że działalność nowego administratora powinna przyczynić się do modernizacji Rudomińskiego targowiska, wdrożenia współczesnych standardów handlu oraz uczynienia z niego atrakcyjnego miejsca zarówno dla mieszkańców, jak i gości.