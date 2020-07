Ruch pętlowy na Starówce Wileńskiej. Co musisz wiedzieć?

„Najważniejsze – nie spiesz się i jedź z prędkością ustaloną dla strefy zamieszkanej (20 km/h), abyś mógł na czas zauważyć znaki drogowe. A gdyby tak się stało, że przez pomyłkę wjechałeś na niewłaściwy wjazd, spokojnie wyjedź z niego i poruszaj się w kierunku właściwego. Lub po prostu pozostaw samochód na parkingu i resztę odległości z jednej strefy do innej pokonaj pieszo – to świetna okazja przejść się po mieście i obejrzeć piękną starówkę” – radzi wicemer Wilna Vytautas Mitalas.

Według niego najważniejsze jest wstępne zaplanowanie trasy po przeanalizowaniu schematów dostępnych zarówno w Internecie (www.senamiestis2030.lt), jak i przy wjazdach na starówkę, oraz wybór najbardziej odpowiedniego wjazdu i miejsca postoju.

Z doświadczenia krajów zagranicznych widzimy, że przez pierwsze trzy miesiące większość osób będzie wykazywać niezadowolenie ze względu na konieczność zmiany zwyczajów, później jednak, po opanowaniu nowości i dostrzeżeniu zalet wynikających z obniżenia natężenia ruchu, wszyscy zaczynają odczuwać zalety bardziej cichego i czystego miasta oraz bezpieczniejszych i atrakcyjniejszych rozrywek w samym jego sercu. Jeden z najlepszych przykładów takiego systemu – Sztokholm, w którym przecięcie centrum miasta możliwe jest po uiszczeniu opłaty, zaś chętni dotarcia do konkretnego miejsca muszą wykonać niemały łuk – w taki sposób mieszkańcy zachęcani są do pieszych przechadzek, jazdy rowerem lub transportem miejskim i przecinania starego miasta bez uszczerbku dla środowiska.

Dlaczego Starówka Wileńska potrzebuje ruchu pętlowego?

Decyzja o wprowadzeniu ruchu pętlowego została przyjęta w celu obniżenia natężenia ruchu tranzytowego. Obecnie ruch tranzytowy w sercu Wilna stanowi 40%, a w porze porannej – do 70%. Potok samochodów w tej części miasta zwiększa poziom zanieczyszczenia i hałasu, zmniejsza bezpieczeństwo uczestników ruchu, co ogółem ma negatywny wpływ zarówno na stan zabytków historycznych, jak i na jakość życia lub rozrywek. W związku z tym postanowiono wprowadzić ruch pętlowy, eliminując w ten sposób możliwość korzystania z ulic w celu skrócenia własnej trasy.

Jakie zmiany obowiązują od 7 lipca?

Na Starówce od 7 lipca obowiązuje ruch czterema pętlami obejmującymi całe centrum historyczne miasta. Podstawowe wjazdy – to ulice Trakų, Islandijos, Subačiaus i Latako, a wyjazdy – ulice Visų Šventųjų, Klaipėdos, Rūdininkų i Universiteto. Każda z pętli będzie mieć po 1-2 wyjazdy.

Aby kierowcy mogli łatwiej zapamiętać trasy, starówka została podzielona według pętli na cztery strefy w różnych kolorach: brązową (ul. Trakų), pomarańczową (ul. Islandijos), fioletową (ul. Subačiaus) i niebieską (ul. Latako).

Co znaczy „ruch pętlowy”?

Ruch pętlowy oznacza, że w przypadku wjazdu na starówkę z jednej strony wyjazd możliwy jest również wyłącznie z tej samej części starówki, nie będzie więc możliwości przecinania starówki w poprzek. Na starówkę można będzie dostać się również małymi uliczkami, jednak każda z nich należeć będzie do jednej z czterech pętli.

Czy zostaną rozmieszczone znaki drogowe, które pomogą zorientować się w ruchu pętlowym?

Ruch każdą z pętli będzie jednostronny, regulowany znakami drogowymi zakazującymi i barierkami. Najważniejsze – śledzić znaki i nie przekraczać dozwolonej prędkości.

Skąd mam wiedzieć, który wjazd jest odpowiedni?

Znalezienie właściwego wjazdu nie powinno sprawiać trudności – wystarczy odnaleźć na mapie, jakim kolorem oznaczona jest strefa, w której znajduje się nasz punkt docelowy, a będzie jasne, jaką ulicą musimy jechać na Starówkę. Przyzwyczaić się do zmian ruchu pomogą aplikacje mobilne, między innymi Waze lub Google Maps.

Jakie korzyści ruchu pętlowego odczują mieszkańcy i spółki mieszczące na Starówce?

Mieszkańcy starówki nadal będą mogli dojeżdżać do swoich domów, jednak zmianie może ulec trasa dojazdu i wyjazdu. Wprowadzenie ruchu pętlowego ma na celu poprawienie jakości życia mieszkańców starego miasta – będą oni mogli cieszyć się mniejszym potokiem samochodów, mniejszym hałasem i czystszym powietrzem.

Przedsiębiorcom zmiany te zapewnią nowe możliwości. Mniej samochodów – więcej pieszych, rowerzystów i klientów. W celu jak najłatwiejszego dostosowania przedsiębiorstw do zmian ustalone zostaną godziny, w których odbywać się będą dostawy towarów najdogodniejszymi trasami oraz ich rozładunek.

Czy ulegną zmianie abonamenty postojowe dla mieszkańców starówki?

O zmianach zasad organizacji ruchu mieszkańcy starówki poinformowani zostaną na piśmie lub w formie SMS, dostępne będą także ulotki w mieście. Abonamenty postojowe będą ważne na całym terenie.

Przedłużenie lub nabycie abonamentu postojowego możliwe jest w szybki i wygodny sposób na stronie internetowej www.parking.lt. Ponadto, każdy mieszkaniec starówki może przyjść do jednego z Biur Obsługi Klienta przy ul. Gedimino pr. 9A (Vinco Kudirkos a.) i ul. Geležinkelio 16 (Dworzec Kolejowy w Wilnie, Gmach Centralny).

W jaki sposób odbywać się będzie ruch taxi i przewóz osób?

Kierowca taxi i przewoźnik osób będzie mógł odebrać lub dostarczyć klienta samochodem w taki sam sposób, wyłącznie na zasadach ruchu pętlowego. Dla wygody klientów i kierowców w przyszłości w centrum Starówki planowane jest urządzenie miejsc odbioru i dostarczania klientów.

Czy organizacja ruchu transportu miejskiego ulegnie zmianie?

System transportu publicznego pozostanie bez zmian na tym etapie. Mieszkańcy i goście miasta będą mogli nadal podróżować autobusami na linii 89 i innych. Dla wygody pasażerów urządzony zostanie przy Placu Ratuszowym nowy przystanek dla autobusów linii 89 poruszających się w kierunku dworca. Autobusy jadące z dworca będą zatrzymywać się na istniejącym przystanku ratuszowym.

Minimalnie zmieni się ruch autobusowy przy Placu Ratuszowym – jazda w kierunku ulicy Didžioji będzie odbywać się nieco mniejszym łukiem niż dotychczas.

W miarę możliwości będzie nadal kursować transport przyjazny dla środowiska, dostosowany do przedstawicieli różnych grup społecznych.

Jakie działanie będzie mieć ruch pętlowy na ruch rowerzystów i hulajnogowców?

Podstawowa zmiana dotycząca rowerzystów lub miłośników hulajnogi polega na tym, że ulicami starówki, na których obowiązuje ruch jednostronny, z pasami dla rowerzystów lub bez nich, odtąd można będzie jechać zarówno zgodnie z kierunkiem ruchu samochodowego, jak i w przeciwnym kierunku – przeciwnie do kierunku ruchu samochodowego. Jeden z przykładów – ulicami Klaipėdos, Subačiaus lub Trakų, gdzie ruch rowerowy odbywał się dotąd wyłącznie zgodnie z kierunkiem ruchu samochodowego, od teraz można będzie jechać również przeciwnie do niego. Nie ma tu pasów rowerowych, więc zalecane jest trzymanie się prawej strony drogi w celu bezpiecznego mijania z samochodem. Ulicami z pasami rowerowymi, np. Rūdninkų, Didžioji, Dominikonų lub Universiteto, rowerzyści poruszają się zgodnie z kierunkiem ruchu samochodów. Ulicami o ruchu dwustronnym, a mianowicie ulicą Vokiečių, ruch rowerami i hulajnogami odbywa się zgodnie z kierunkiem ruchu samochodowego, jak dotąd.

Kierowcy proszeni są o zachowanie uwagi, niewymijanie rowerzystów i jazdę z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h.

Chodniki Starówki są przeznaczone przede wszystkim dla pieszych – usunięte zostały z nich pasy rowerowe. Oznacza to, że rowerzyści są milej widziani na ulicach, mimo że korzystanie z chodników nie jest zabronione – należy jednak pamiętać o pierwszeństwie dla pieszych. Zgodnie z Zasadami Ruchu Drogowego prędkość poruszania się na rowerze powinna być zbliżona do prędkości poruszania się pieszych.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie zasad ruchu pętlowego?

Takie same, jak za nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego. Nowy ruch będzie kontrolowany przez miejski system monitoringu, zaś odnotowane naruszenia przesyłane będą do Policji Litewskiej Wydział Ruchu Drogowego. W okresie późniejszym poddany próbom zostanie również system monitoringu z funkcją rozpoznawania numerów, który będzie automatycznie rejestrować wjazd samochodów do poszczególnych stref. W końcu w miejscach, gdzie obecnie stoją granitowe słupki i inne bariery fizyczne, pojawią się inteligentne bariery drogowe rozpoznające numery rejestracyjne samochodów.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o nowych zasadach i znaleźć schematy?

Mieszkańcy Wilna i inne osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej www.senamiestis2030.lt. Wszelkie pytania można zgłaszać na adres e-mail kilpinis@vilnius.lt