Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Wakacje w Polsce”

Do udziału w konkursie Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną zaprosił wszystkich mieszkańców Litwy, którzy odpoczywali już w Polsce, byli tam na zakupach, przejeżdżali tranzytem w drodze na zachód, czy południe Europy, uczestniczyli w festiwalach muzycznych, filmowych, czy teatralnych. To już druga edycja cieszącego się niezwykłą popularnością konkursu. W ubiegłym roku organizatorzy otrzymali ponad 760 zdjęć pokazujących zarówno piękno polskiej przyrody, ciekawe zabytki, ale także miło i ciekawie spędzony w Polsce czas. „Zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować drugą edycję konkursu. Okazało się, że Litwini coraz chętniej odwiedzają Polskę podczas wakacji, czy krótkich weekendowych wypadów. Dużą popularnością cieszą się oczywiście Warszawa, Kraków, Gdańsk, ale także polskie Tatry i wybrzeże Bałtyku. Atrakcji w Polsce nie brakuje a do tego możemy zaoferować doskonały standard usług turystycznych przy niższych, niż na Litwie, cenach. To wszystko zachęca do odwiedzenia Polski.“, mówi Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński.

Żeby wziąć udział w konkursie należało przesłać do organizatorów jedno zdjęcie wykononane przez siebie w Polsce pokazujące piękno polskiej przyrody, ciekawe zabytki i miejsca związane z historią, czy mile i ciekawie spędzony czas. Ze wszystkich nadesłanych zdjęć komisija konkursowa, składająca się z profesjonalnych fotografów i przedstawiciela organizatora, wybrała laureata nagrody Grand Prix. W nagrodę wybierze się on w weekendowa podróż do Wrocławia. Dodatkowo, od 9 do 19 września na profilu Facebook Instytutu Polskiego w Wilnie odbyło się głosowanie internautów, którzy wybrali trzy zdjęcia. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Główną nagrodę Grand Prix – weekend dla dwóch osób we Wrocławiu wygrała Sandra Stanionė. Jej zdjęcie z Krakowa wybrali członkowie jury. Nagrody publiczności za największą liczbę polubień otrzymują: I miejsce Violeta Valiuškevič, II miejsce Viviena Ilzė Trepulė, III miejsce Beata Barsul. Dodatkową nagrodę od Instytutu Polskiego otrzymuje Saulius Bieliauskas, pozakonkursową nagrodę ufundowaną przez spółkę Orlen Lietuva za sportowo-artystyczną promocję firmy otrzymuje Tomas Sirutavičius. Nagrody ufundowane przez Polską Organizację Turystyczną otrzymują: Indrė Mockutė, Vilius Bareikis, Evaldas Mundrys, Darius Sinkevičius, Mintaras Adamkavičius.

Laureaci konkursu:

Grand Prix Sandra Stanionė

I miejsce Violeta Valiuškevič

II miejsce Viviena Ilzė Trepulė

III miejsce Beata Barsul

Nagroda Instytutu Polskiego: Saulius Bieliauskas

Nagroda Orlen Lietuva: Tomas Sirutavičius

Nagrody Polskiej Organizacji Turystycznej:

Indrė Mockutė

Vilius Bareikis

Evaldas Mundrys

Darius Sinkevičius

Mintaras Adamkavičius

Organizatorem konkursu jest Instytut Polski w Wilnie. Projekt organizowany jest we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

Patronat medialny sprawują: portal „15min.lt”, czasopisma o podróżach „Keliauk” i „Kelionės ir pramogos“, radio „Znad Wilii” i portal „ZW.lt”.