Rozpoczyna się przebudowa ulicy J. Basanavičiaus w Wilnie

Prace będą prowadzone etapami, a zakończenie rekonstrukcji planowane jest na jesień przyszłego roku. W pierwszym etapie zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu, które wpłyną również na ruch ulicą Pylimo.

Ograniczenia w ruchu drogowym

Od 13 do 28 sierpnia prace będą prowadzone na skrzyżowaniu ulic J. Basanavičiaus, Pylimo i Trakų. Jednocześnie rozpoczną się prace na samej ulicy J. Basanavičiaus, gdzie tymczasowo zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy – od ulicy Mindaugo w kierunku Pylimo.

Do końca sierpnia pojazdy jadące ulicą Pylimo od strony dworca będą mogły na skrzyżowaniu jechać tylko prosto (dalej Pylimo) lub w prawo (w ulicę Trakų). Kierowcom chcącym jechać w stronę prospektu Savanorių lub wjechać w ulicę J. Basanavičiaus zaleca się objazd ulicami Naugarduko i Algirdo.

We wrześniu rozpoczną się także prace modernizacyjne na ulicy Trakų. Ograniczenia ruchu na ulicach Trakų i J. Basanavičiaus będą wzajemnie dostosowywane, a mieszkańcy zostaną o nich poinformowani pod koniec sierpnia.

Zmiany tras komunikacji miejskiej

Z powodu prac na ulicy J. Basanavičiaus tymczasowo zmienią się trasy niektórych linii komunikacji miejskiej. Trolejbusy linii 6 i 12, jadąc w kierunku Žirmūnai, będą poruszać się swoją standardową trasą, jednak w kierunku Žemieji Paneriai pojadą objazdem przez ulice Pamėnkalnio i Trakų. Na zmienionej trasie nie będą zatrzymywać się na przystankach Islandijos (D) i Reformatų, ale dodatkowo zatrzymają się na przystanku Islandijos (C).

Autobusy linii 21 w kierunku centrum będą kursować bez zmian, natomiast w kierunku Lazdynėliai pojadą objazdem. Od ulicy Pamėnkalnio pojadą ulicami Pylimo, Gėlių, Sodų, V. Šopeno, Kauno, Švitrigailos, następnie skręcą w prospekt Savanorių i dalej pojadą standardową trasą. W związku z tym autobusy tej linii nie zatrzymają się na przystanku Algirdo, ale dodatkowo będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach znajdujących się na trasie objazdu: MO muziejus, Vingriai, Gėlių, Aguonų, Vienaragių i T. Ševčenkos.

Nieznacznie zmienią się również trasy nocnych linii – N2, N8 i N9. Autobusy linii N8 jadące w kierunku centrum, a także linie N2 i N9 wyjeżdżające z centrum, będą kursowały objazdem przez ulicę Naugarduko. W związku z tym nie będą zatrzymywać się na przystankach: Algirdo, MO muziejaus (kierunek Islandijos g.) oraz T. Ševčenkos (kierunek Grzegorzewo).

Zalecamy planowanie podróży z wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę tymczasowe zmiany, które mogą wydłużyć czas przejazdu. Ruch komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym można śledzić na wirtualnej tablicy JUDU, w aplikacjach mobilnych „m.Ticket” i „Trafi” oraz na platformie Google Maps.