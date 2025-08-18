Rozpoczęto rozbiórkę dawnego przedszkola na terenie Wielkiej Synagogi w Wilnie

Jak poinformował samorząd stolicy, obiekt od 2018 roku był wynajmowany, jednak nie prowadzono w nim działalności edukacyjnej.

Archeologiczne badania w tym miejscu rozpoczęto w 2011 roku. W ich trakcie odkryto cenne fundamenty i piwnice Wielkiej Synagogi oraz budynku mykwy.

W 2020 roku rząd przekazał obiekty Wielkiej Synagogi i mykwy Funduszowi Dobrej Woli jako część rekompensaty za majątek nieruchomy żydowskich wspólnot religijnych. Aby fundusz mógł przejąć działkę i rozpocząć jej zagospodarowanie, stołeczny samorząd zgodził się na zmianę przeznaczenia terenu przy ul. Żydowskiej 5 na użytek publiczny – dopiero po zakończeniu rozbiórki i pełnych badań archeologicznych.

Prace rozbiórkowe prowadzi spółka „Grinda”, a ich zakończenie zaplanowano na 5 września.

Wielka Synagoga w Wilnie powstała w 1633 roku dzięki przywilejowi króla Władysława IV Wazy, który zezwolił na utworzenie w mieście żydowskiej dzielnicy i budowę murowanej synagogi. W kolejnych latach wokół niej ukształtował się tzw. Szulhoif – dziedziniec synagogi z budynkami o funkcjach religijnych, rytualnych i edukacyjnych.

Podczas II wojny światowej cały kompleks uległ poważnym zniszczeniom. Ostateczna rozbiórka Wielkiej Synagogi miała miejsce w latach 1955–1957, a na jej gruzach wzniesiono przedszkole, które dziś usuwa się z krajobrazu miasta.