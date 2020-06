Rozpoczęto remont ul. Stefana Batorego

Do końca października spółka „Grinda” położy nową nawierzchnię asfaltową na prawie 7 km odcinku ulicy, uporządkuje krawężniki i pobliską ścieżkę, punkty zawracania samochodów i zaktualizuje oznaczenia. Na remont ulicy przeznaczono ok. 2,7 euro, w tym 2 miliony to finansowanie rządowe.