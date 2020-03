Rozpoczęły się zapisy do wileńskich szkół

vdu

Wnioski drogą elektroniczną na stronie internetowej

https://svietimas.vilnius.lt/ powinni wysłać rodzice przyszłych pierwszoklasistów, uczniów zmieniających szkoły, wychodzących z progimnazjów do gimnazjów oraz przybyłych do stolicy.

We wniosku, wzorem lat poprzednich, rodzice mogą wskazać trzy placówki, w tym koniecznie jedną, która jest „przypisana” do miejsca zameldowania dziecka. Rodzice mogą też wskazać dwie inne szkoły, do których chcieliby zapisać dziecko. Szkoły można wymienić w kolejności priorytetowej, na pierwszym miejscu wskazując tę placówkę, na której najbardziej im zależy. Czas składania wniosku nie będzie miał żadnego wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu. Termin składania wniosków upływa 31 maja.

Krótszy termin zapisów – do 31 marca – dotyczy szkół, w których obowiązuje zasada konkursowa, jak również szkół realizujących program specjalny, na przykład o profilu inżynieryjnym. Wypełnione internetowo formularze zostaną automatycznie przekazane do szkół i to one samodzielnie będą prowadziły przyjęcie uczniów. Wstępne listy, do której placówki zostało dziecko przyjęte, rodzice będą mogli zobaczyć już na początku czerwca.