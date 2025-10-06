Trwają ćwiczenia „Vyčio skliautas” – jakie zmiany nastąpią w Wilnie?

Celem ćwiczeń jest ocena stanu mobilizacyjnego państwa, sprawdzenie, jak w przypadku zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa państwo będzie w stanie przeorganizować się oraz skoncentrować zasoby na obronie kraju i realizacji kluczowych funkcji. Będą testowane zdolności instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, biznesu i innych podmiotów do koncentracji wysiłków oraz zasobów na obronę kraju, zapewnienie funkcjonowania najważniejszych instytucji oraz opiekę nad osobami w sytuacjach kryzysowych. Wyniki ćwiczeń posłużą do udoskonalenia systemu mobilizacyjnego Litwy.

W poniedziałek, 6 października, strzelcy będą zabezpieczać tereny miejskich firm „Grinda”, „Susisiekimo paslaugos”, „Miesto gijos” oraz „Vilniaus vandenys”. Na tych dwóch ostatnich terenach, od godz. 20:00, zostaną zainstalowane urządzenia mobilizacyjne. Obszary te będą zamknięte do północy 8 października. W tym czasie mieszkańcy mogą zauważyć transport sprzętu lub budowanie barikad.

We wtorek, 7 października, odbędzie się testowanie syren, a także rozpoczną się ćwiczenia ewakuacyjne, które będą symulować przejęcie ujęcia wody przez wroga.

Od godziny 11:52 na całym terytorium Litwy uruchomione zostaną syreny alarmowe, a mieszkańcy otrzymają powiadomienia na telefony komórkowe w ramach systemu ostrzegania ludności (GPIS).

W ramach testu systemu ostrzegania dźwięk syren „Test systemu ostrzegania” będzie trwał trzy minuty. W tym samym czasie na telefony mobilne zostaną wysłane powiadomienia. Po usłyszeniu syren należy włączyć Litewskie Radio lub Telewizję, aby uzyskać pełne informacje na temat zagrożeń i zaleceń, jak chronić siebie, innych i mienie.

Zaleca się włączenie funkcji transmisji komórkowej w telefonie, szczególnie w miejscach, gdzie nie są słyszalne syreny. Dzięki temu użytkownicy będą otrzymywać krótkie powiadomienia ostrzegawcze o zagrożeniach dla zdrowia, życia, mienia lub środowiska. Usługa jest bezpłatna i umożliwia szybki dostęp do ważnych informacji. Prosimy o sprawdzenie, czy ta funkcja jest aktywna w telefonie.

W celu oceny efektywności funkcjonowania systemu GPIS oraz dostępności powiadomień, po ćwiczeniach mieszkańcy są proszeni o wypełnienie ankiety.

Przy kilku szkołach i przedszkolach w dzielnicach Antokol, Nowe Miasto, Nowa Wilejka oraz Rossa zostaną zorganizowane punkty zbiórki – ustawione będą namioty, a mieszkańcy mogą zobaczyć większe grupy ludzi. Ćwiczenia ewakuacyjne będą odbywać się w dniach 7-8 października.

Tego dnia również zostaną tymczasowo zmienione rozkłady 17 linii autobusowych: 1G, 2G, 3G, 5G, 5, 10, 18, 29, 34, 40, 50, 53, 56, 69, 74, 87, 115. Zaktualizowane rozkłady można znaleźć na stronach internetowych judu.lt i stops.lt. Ruch transportu publicznego w czasie rzeczywistym można śledzić na wirtualnym wyświetlaczu JUDU.

W dniach 11-12 października przy centrum handlowym „GO9” oraz sklepie „Maxima” (ul. Mindaugo 11) będą obecni bojowi strzelcy.

Ćwiczenia koordynują: Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Departament Mobilizacji i Oporu Cywilnego przy Ministerstwie Ochrony Kraju.